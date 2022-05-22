Війна. Джо Байден підписав закон про $40 мільярдів для України, окупанти намагаються повністю захопити Луганщину, а Зеленський каже, що «азовців» мають обміняти. День 88: онлайн

Президент США Джо Байден підписав закон про $40 мільярдів на допомогу Україні (ось на що вони підуть). На Донбасі росія намагається прорвати оборону українських військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області. По позиціях українських військових і цивільних обʼєктах росія бʼє усім наявним озброєнням, включно з авіацією. Тим часом президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю, у якому заявив, що українських захисників, які вийшли з «Азовсталі» в Маріуполі, мають обміняти. За його словами, спершу має закінчитися процес, яким керує розвідка, — «вивезення, виведення (захисників) і підготовка до діалогу, до обміну тощо». Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.