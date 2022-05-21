Війна. Країни G7 виділяють Україні майже $20 мільярдів допомоги, росіяни обстрілюють Донбас і заявляють, що вивели всіх захисників з «Азовсталі». День 87: онлайн

Країни «Великої сімки» спільно з міжнародними фінансовими інституціями домовилися надати Україні майже $20 мільярдів фінансової допомоги. У Донецькій області росіяни обстрілюють позиції українських підрозділів у районах Лиману, Сіверська, Лисичанська та Сєвєродонецька. На Луганщині росіяни ж намагаються вийти на нові рубежі в районі Попасної. Увечері 20 травня міноборони росії заявило, що «звільнило» завод «Азовсталь» у Маріуполі — імовірно, звідти вийшли всі українські захисники. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.