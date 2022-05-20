Війна. Сенат США схвалив для України $40 мільярдів допомоги, Червоний Хрест відвідав військових, які вийшли з «Азовсталі», а росіяни постійно обстрілюють Сєвєродонецьк. День 86: онлайн

Сенат США остаточно затвердив пакет допомоги Україні на $40 мільярдів. Більша частина цих коштів піде на закупівлю та поставку озброєння. Цей пакет допомоги є найбільшим зі схвалених Конгресом США за останні два десятиліття. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати частину українських військових, які вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь» і перебувають в окупованій Оленівці (Донецька область). Делегація відвідала «азовців», щоб перевірити, в яких умовах їх утримують. Червоний Хрест також зібрав у охочих повідомлення для їхніх родичів — записки, в яких українські захисники передали рідним інформацію про себе. Тим часом росія безперервно обстрілює місто Сєвєродонецьк Луганської області — протягом доби 19 травня вже загинули щонайменше 12 цивільних. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.