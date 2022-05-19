Російські війська цілу добу обстрілюють Сєвєродонецьк на Луганщині — загинули вже 12 цивільних

Російські війська продовжують обстрілювати житлові квартали Сєвєродонецька у Луганській області. Протягом доби вже загинули 12 цивільних.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого — цілеспрямовані влучання саме по житлових будинках», — зазначив він.

Наразі відомо про 12 загиблих та 40 поранених людей. Їм вже надають медичну допомогу. Однак ці дані можуть бути неповними через те, що обстежити всю територію під обстрілами неможливо.