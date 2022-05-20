Вечірнє зведення Генштабу: російська армія намагається заволодіти територіями біля Попасної, а в Чорнобаївку стягнула військову техніку

Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на вечір 20 травня. Росіяни намагаються наступати на Донбасі, особливо в Луганській області, та продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру.

На Слобожанському напрямку російська артилерія обстрілює позиції ЗСУ на північ від міста Харкова. Були також авіаудари та дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони.

На Слов’янському напрямку росіяни зосереджені на наступі, перегруповуються та накопичують ресурси. Окупанти з артилерії обстрілювали позиції наших військ на південь та південний захід від міста Ізюм.

У районі села Яремівка російська армія намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області росія продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку, поширює пропагандистські матеріали та намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.

На Сіверському напрямку росіяни дронами розвідують позиції ЗСУ та обладнують позиції уздовж державного кордону України.

На Донецькому напрямку російська армія намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів у районах міст Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, росія наступає, намагається оволодіти новими рубежами в районі міста Попасна, успіху не має.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії та штурмової авіації, ворог наступає в напрямку села Новомихайлівка (10 км на південь від Мар’їнки), успіху не має.

У Маріуполі росія проводить фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.

На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках росія продовжує обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках росіяни намагаються утримати займані рубежі та ведуть розвідку.

Аби перешкодити наступу ЗСУ, росіяни замінували міст через річку Інгулець у районі Давидового Броду (Херсонська область).

У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у район села Чорнобаївка росіяни перемістили близько 130 одиниць військової техніки.

У білорусі на окремих полігонах розгорнули два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч». З 22 червня по 1 липня цього року в Гомельській області заплановані збори із залученням військовозобов’язаних.

Російські спецслужби у Придністровʼї поширюють інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих «державних» закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця.