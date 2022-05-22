Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб

Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про продовження дії в Україні воєнного стану на 90 діб.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт № 7300 проголосували 320 народних депутатів. Воєнний стан продовжили до 23 серпня 2022 року.