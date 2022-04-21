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Рада продовжила воєнний стан до 25 травня і прийняла низку законопроєктів

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Крім того, парламент ухвалив закони про:

  • звільнення від оподаткування винагороди за передану армії придатну для застосування військову трофейну техніку ворога;
  • збільшення резервного фонду Бюджету на 200 мільярдів гривень за рахунок запозичень;
  • спрощення отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю під час війни;
  • спрощення будівництва споруд, призначених для життєзабезпечення осіб, які втратили житло внаслідок війни (перше читання);
  • ренту тільки за реалізований газ (а не видобутий), решту виплачуватимуть протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану (перше читання);
  • продовження можливості участі міжнародних організацій у закупівлі ліків для України;
  • процедуру розшуку та націоналізації майна країни-агресора (через НАЗК і Антикорупційний суд);
  • очищення українського законодавства від радянської термінології;
  • виключення нардепа віктора медведчука з членів Комітету з прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій.