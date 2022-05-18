Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану в Україні.

Про це йдеться у відповідному документі.

Законопроєкт зареєстрували в парламенті, але його текст поки не опублікували. Крім того, президент подав законопроєкт, яким пропонує Раді продовжити терміни загальної мобілізації.

Воєнний стан запровадили в Україні 24 лютого — після повномасштабного вторгнення росії. Його вже двічі подовжували, востаннє — до 25 травня.