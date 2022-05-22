Окупанти рф запровадили нову пропускну систему у Маріуполі та навколо міста

Відучора в Маріуполі та Маріупольському районі російські окупанти запровадили нову пропускну систему.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Відтепер для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористатися нею можна лише один раз).

Перепустку видає в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатура окупантів. Черга на отримання перепустки розписана вперед на кілька тижнів.

Для виїзду з Маріуполя автівкою потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвідділках «мвс днр».

Для пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуфу) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.

Для пересування всередині Маріуполя між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто.

«Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь — пам’ятайте. На зараз це дорога в один кінець.

Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя до відкриття офіційних коридорів — маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська», — наголосив Андрющенко.