Війна. Війська рф обстріляли Одещину ракетами, ЗСУ знищили ворожий катер типу «Серна» та звільнили село на Харківщині, з «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей. День 74: онлайн

Російські війська завдали по Одесі удар шістьма ракетами з авіації. Пошкоджено цивільне підприємство в житловому районі, спалахнула пожежа, яку загасили. Загиблих і поранених немає. Водночас ЗСУ знищили десантний катер росіян проєкту «Серна» та два ЗРК «Тор» і звільнили село Циркуни на Харківщині. З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Крім того, президент Зеленський заявив, що готується спільна з міжнародними організаціями евакуація поранених військових і медиків з «Азовсталі». Про головні події 74-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 7 травня — тут).