Зеленський: Готується другий етап евакуації з «Азовсталі» — вивозитимуть медиків і поранених

Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що готується спільна з міжнародними організаціями евакуація поранених військових і медиків з маріупольского заводу «Азовсталь».

«Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Обʼєднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з «Азовсталі». Вдалося врятувати понад 300 людей — жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із «Азовсталі». І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії — поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості», — заявив президент.

Він наголосив на тому, що влада працює над тим, щоб вивезти всіх військових, але це питання надзвичайно складне через перепони, які чинить росія. Наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення військових.