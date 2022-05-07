Зеленський: Готується другий етап евакуації з «Азовсталі» — вивозитимуть медиків і поранених

Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що готується спільна з міжнародними організаціями евакуація поранених військових і медиків з маріупольского заводу «Азовсталь».
«Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Обʼєднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з «Азовсталі». Вдалося врятувати понад 300 людей — жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із «Азовсталі». І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії — поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості», — заявив президент.
Він наголосив на тому, що влада працює над тим, щоб вивезти всіх військових, але це питання надзвичайно складне через перепони, які чинить росія. Наразі обговорюється дипломатичний шлях виведення військових.
- Захисники міста, які перебувають у підвалах «Азовсталі», неодноразово просили застосувати до них процедуру екстракції та вивезти їх і поранених військових. Наразі на заводі, який продовжують штурмувати і обстрілювати росіяни, залишаються лише військові разом із пораненими.
- 7 квітня міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей, а командир морпіхів Сергій Волинський вкотре закликав владу провести евакуацію військових з «Азовсталі».