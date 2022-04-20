Захисники Маріуполя готові евакуюватися із цивільними. Зеленський пропонує обміняти полонених росіян на мешканців міста

Захисники Маріуполя готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони.

Про це повідомив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар.

За його словами, захисники Маріуполя сьогодні поспілкувалися з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком і очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією, які заявили, що готові приїхати в Маріуполь на переговори з помічником президента рф володимиром мединським та головою комітету держдуми рф з міжнародних справ леонідом слуцьким щодо евакуації військового гарнізону.

«Ми готові евакуюватися з міста Маріуполь за підтримки третьої сторони зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, евакуювати поранених і забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями на території, не підконтрольній рф», — зазначив Паламар.

Раніше командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волина, який перебуває у Маріуполі, звернувся до світових лідерів із проханням вивезти цивільних, поранених і оборонців міста на територію третьої держави.

Паламар окремо заявив про необхідність евакуації цивільних, які разом із військовими перебувають на заводі «Азовсталь». Люди не можуть покинути підвали через постійні обстріли. Водночас росіяни скидають на завод надпотужні авіабомби, які вже похоронили чимало людей під завалами.

Також Паламар розповів, що в місті з’явилась військова техніка з позначками V, яка, ймовірно, раніше брала участь у боях під Києвом. «Це свідчить про те, що вони перекинули сюди свіжі сили — мабуть, це та ж сама сволота, яка була під Києвом (у Бучі тощо), тому що їхня техніка мала ідентифікаційні букви V», — сказав він.

Реакція президента

Президент Владимир Зеленский сьогодні заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей з Маріуполя. Загалом Україна готова до обміну в будь-якому форматі.