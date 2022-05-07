З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей

З маріупольского заводу «Азовсталь» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
«Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено», — повідомила вона, не вказавши деталі операції.
Раніше полк «Азов» повідомляв, що сьогодні з заводу під білими прапорами виводили цивільних.
Наразі на заводі, який продовжують штурмувати і обстрілювати, залишаються військові разом із пораненими. Парамедик полку Хасан сьогодні повідомляв, що 6 травня від російських обстрілів загинули троє українських захисників і ще шестеро отримали поранення. Це трапилось, коли бійці допомагали цивільним евакуюватися.
- Евакуація цивільних з «Азовсталі» за підтримки ООН і Червоного Хреста почалася 1 травня. Станом на 7 травня вдалося вивезли понад 500 людей. При цьому для захисників Маріуполя ситуація вкрай складна. росіяни не припиняють обстріли «Азовсталі» та постійно штурмують завод.
- Захисники міста, які перебувають у підвалах «Азовсталі», неодноразово просили застосувати до них процедуру екстракції та вивезти їх і поранених військових.