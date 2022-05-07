В «Азові» заперечили здачу бійців з «Азовсталі» — це виходили цивільні для евакуації

Сьогодні, 7 травня, російські ЗМІ та представник «днр» заявили, що група українських військових вийшла з території «Азовсталі» з білим прапором — однак військові полку «Азов» заперечили цю інформацію.

У повідомленні «Азову» йдеться, що з білим прапором виходили цивільні для евакуації.

«З деяких інтернет джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових із білим прапором. Насправді ж для реалізації плану з евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами. Так і цього разу для евакуації громадян з території заводу «Азовсталь» обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте», — заявили в полку.