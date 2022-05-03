У Маріуполі росія пішла на штурм заводу «Азовсталь»

Російські військові розпочали штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Про це заявив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар [«Калина»] у коментарі «Українській правді».

За його словами, росіяни просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом росіяни бомбили комбінат з авіації.

«Цілу ніч нас бомбили авіабомбами, загинули дві цивільні жінки, а зараз відбувається штурм «Азовсталі», — сказав Святослав Паламар.