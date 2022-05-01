В ООН підтвердили, що проводять евакуацію людей із «Азовсталі». Зеленський повідомив, що перша група виїхала до Запоріжжя

В Організації Обʼєднаних Націй підтвердили, що наразі проводять операцію з евакуації цивільних людей із території заводу «Азовсталь» у блокадному Маріуполі.

Цю інформацію повідомив речник Офісу ООН з координації гуманітарних питань Савіано Абреу у коментарі The Associated Press.

Він заявив, що ця операція проводиться спільно з Червоним Хрестом у комунікації із російською та українською стороною. За словами речника, наразі ситуація «дуже складна», тому він не може розповісти жодних деталей.

Згодом цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що перша група зі 100 цивільних вже вирушила на автобусах до Запоріжжя. Наразі триває евакуація інших людей.

На заводі «Азовсталь» перебувають приблизно тисяча цивільних та приблизно дві тисячі українських військових. Також там багато поранених як цивільних, так і військових.