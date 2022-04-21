путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський «Азовсталь»

Голова міноборони росії сергій шойгу відзвітував володимиру путіну про нібито «взяття Маріуполя под контроль» російських окупаційних військ. шойгу заявив, що війська не змогли захопити «Азовсталь», де знаходяться захисники міста разом із цивільними.
Лідер рф путін наказав не штурмувати промзону «Азовсталі», а взяти її в облогу. «Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в «Азовсталі» так, щоб муха не пролетіла», — заявив він.
- Наразі на «Азовсталі» залишаються заблокованими українські морські піхотинці, бійці полку «Азов» і приблизно тисяча цивільних мешканців міста. 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. У той же день президент Владимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей з Маріуполя.
- На сьогодні, 21 квітня, з Маріуполя спробують евакуювати дітей, жінок і людей похилого віку. Вчора через гуманітарний коридор з міста вдалося виїхати лише чотирьом евакуаційним автобусам.