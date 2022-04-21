путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський «Азовсталь»

Голова міноборони росії сергій шойгу відзвітував володимиру путіну про нібито «взяття Маріуполя под контроль» російських окупаційних військ. шойгу заявив, що війська не змогли захопити «Азовсталь», де знаходяться захисники міста разом із цивільними.

Лідер рф путін наказав не штурмувати промзону «Азовсталі», а взяти її в облогу. «Не треба лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в «Азовсталі» так, щоб муха не пролетіла», — заявив він.