На сьогодні планується евакуація з Маріуполя і пʼяти міст Луганщини

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сьогодні, 21 квітня, планується евакуація жінок, дітей та людей похилого віку.

Посадка в автобуси — на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті» о 14:00.

За її словами, по вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро вони будуть у Запоріжжі.

Також евакуація цивільних планується з шести міст Луганської області, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Безкоштовно виїхати можна буде із Сєвєродонецька, Лисичанська та за можливості з Попасної, Гірського та Рубіжного, але без «режиму тиші».

Він опублікував адреси місць зборів.

У Херсонській області сьогодні також спробують пробити гуманітарний коридор. Ідеться про три населені пункти: селище Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка. Точки збору: