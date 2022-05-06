Із Маріуполя та заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати 500 цивільних

Із окупованого Маріуполя, а також заводу «Азовсталь» за посередництва ООН і Червоного Хреста вдалося евакуювати 500 цивільних.

Про це повідомили голова ОП Андрій Єрмак та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

«Ми провели черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних», — зазначив Єрмак.

За його словами, наразі триває наступний етап порятунку людей із «Азовсталі».

Також його слова підтвердив і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він зазначив, що два конвої змогли вивезти 500 людей.