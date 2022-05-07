«Час спливає». Захисники Маріуполя вкотре просять про евакуацію з «Азовсталі»

Командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), який разом з іншими українськими воїнами продовжує тримати оборону в бункерах «Азовсталі» в Маріуполі, заявив, що бійці досі сподіваються на порятунок і евакуацію.

Про це він написав у Facebook.

«Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми, військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах і серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть — усе справжнє [...]. На що я сподіваюсь? На диво!!! На те, що вищі сили (у широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться... Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час — це наші життя!» — написав Волинський.

Він додав, що бійці залишаються вірними Україні та просять усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових. Також він додав, що евакуація цивільних коштувала бійцям життів.

«Ціна останньої евакуації — троє вбитих і шестеро поранених військових. Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення», — заявив командир.