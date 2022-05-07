Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ звільнили село на Харківщині, а в Запорізькій області росіян вибили з позицій

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 суботи, 7 травня. Наразі ситуація на фронті наступна:
- На Сіверському напрямку підрозділи військ росії посилюють кордон з Україною і облаштовують позиції.
- На Слобожанському напрямку противник намагається стримати просування українських військ до кордону, посиливши підрозділи резервом. ЗСУ взяли під контроль пункт Циркуни (Харківщина), а росіяни провели невдалий штурм у напрямку населеного пункту Вірнопілля.
- На Донецькому напрямку ворог не полишає спроби взяти під повний контроль Рубіжне і готується до наступу на Лиман та Сєвєродонецьк. Пункт Олександрівка росіянам не вдалося взяти.
- На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати «Азовсталь» і штурмує його.
- У Запорізькій області противник відступив в районі пункту Полтавка, залишивши раніше займані позиції. В районі населеного пункту Пологи ЗСУ знищили частину озброєння та військової техніки росіяни, змусивши їх залишити позиції.
- На Південнобузькому напрямку противник веде оборону та наносить ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі.
- У населеному пункті Бурчак (Запорізька область) українські сили виявили понад 100 поранених десантників рф.