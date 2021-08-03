Главу «Білоруського дому в Києві» Віталія Шишова знайшли повішеним у лісі. У нього були вороги в Білорусі і небезпечні друзі в Україні. Що відомо про цю історію сьогодні

«Білоруський дім в Україні»

Віталій Шишов народився в Білорусі в 1995 році, жив у Гомелі. Він працював фрілансером в IT. За одними даними, до торішніх президентських виборів Шишова не знали в опозиційних колах, соцмережі він не вів і публічно не виступав. За іншими — у 2018 році отримав умовний термін за екстремізм. Про це «Бабелю» розповів його соратник по «Білоруському дому в Україні» Родіон Батулін і на умовах анонімності ще одна його знайома. Однак ніяких підтверджень цього в білоруських ЗМІ знайти не вдалося.

Активно протестувати проти режиму Олександра Лукашенка Шишов розпочав 9 серпня 2020 року — тоді відбулися президентські вибори, на які Лукашенко не допустив опозицію. Лукашенко сфальсифікував результати виборів і став самопроголошеним президентом. У Білорусі почалися масові протести. Шишов виходив на мітинги в Гомелі. Пізніше по всій країні почалися арешти активістів і протестувальників, сотні людей зникли безвісти. На Шишова теж завели кримінальну справу, і на початку вересня минулого року він вирішив виїхати з Білорусі до Києва, розповіла «Бабелю» знайома Шишова Оксана Букіна. Вона втекла з Білорусі кілька місяців потому.

Акції протесту в Білорусі після президентських виборів. Telegram / TUT.by новости

В Україні білоруси продовжили акції протесту під посольством своєї країни в Києві. У Білорусі теж продовжували протестувати, репресії посилювалися, а люди почали масово виїжджати з країни. Тому біженці поступово обʼєднувалися навколо декількох Telegram-каналів — «Білоруський дім», «Білоруси в Україні», «БелЛьвов» та інші. Основних таких каналів — чотири, розповідає «Бабелю» співрозмовник, який утік з Білорусі і побажав залишитися анонімним. У цих Telegram-каналах сумарно близько 4 тисяч учасників. Згодом навколо Telegram-каналів утворилися офлайн-організації — «Білоруські доми». У Києві їх було два. Першим керував фейковий журналіст Денис Лавнікевич. Він переїхав до столиці України в 2018 році. До цього Лавнікевич роками писав статті для багатьох медіа — від «Дзеркала тижня» до «Медузи» — з вигаданими експертами. Під псевдонімами Лавнікевич брав коментарі сам у себе.

Другий «Білоруський дім» 7 грудня 2020 року організував Віталій Шилов. Як розповів «Бабелю» соратник активіста Родіон Батулін, з Віталієм він познайомився в середині листопада. Дванадцятого листопада омонівці в Мінську вбили протестувальника Романа Бондаренка. Біля посольства Білорусі в Києві білоруси організували меморіал. Його вночі зруйнували співробітники посольства. Тому стихійно виник рух «Варта Світла» — щоб чергувати біля меморіалу і охороняти його. «Я підключився до цієї ініціативи, в якій вже брав участь Віталік. Ми поспілкувалися, познайомилися ближче. Обросли однодумцями. Варту завершили встановленням Хреста жертвам режиму Лукашенка», — розповідає Батулін. За його словами, він разом із Шишовим вирішили допомагати біженцям з Білорусі, так і виник «Білоруський дім в Україні». «Зʼявилася необхідність комунікувати офіційно з українською владою, і ми зареєстрували організацію БДУ», — розповів Батулін.

Акція під посольством Білорусі в Києві на підтримку протестувальників. Іванов Олексій / УНІАН

«Боцман», «Тесак» та інші звʼязки

«Білоруський дім в Україні» мав допомагати біженцям з орендою житла, пошуком роботи і легалізацією. «Центр, у тому числі, допомагав з харчуванням і іноді з розміщенням біженців», — розповідає «Бабелю» Валерій Слєпухін, який виїхав до Києва в грудні 2020-го і працював разом із Шишовим.

Партнер Шишова Батулін тісно повʼязаний з Сергієм «Боцманом» Коротких. «Боцман» навчався в школі КДБ Білорусі. У 1999 році разом з членами ультраправого білоруського осередку «Русского национального единства» напав і побив опозиціонерів Андрія Саннікова, Дмитра Бондаренка і Олега Бебеніна. Через 11 років, у вересні 2010-го, Олега Бебеніна, який був головним редактором опозиційного сайту «Хартія-97» знайшли повішеним. Його друзі і колеги не вірять у самогубство журналіста. На початку нульових Коротких переїхав до Росії і вступив до «Націонал-соціалістичного товариства». Згодом він познайомився з неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем.

У серпні 2007 року в інтернеті зʼявився відеоролик «Страта дага і таджика», в ньому двоє людей заявили, що їх заарештували російські націонал-соціалісти, після чого невідомі перерізали їм горло. У 2015 році ізраїльський режисер Владі Антоневич провів власне розслідування вбивства. За його версією, ролик зі стратою знімав лідер угруповання «Формат-18» Максим «Тесак» Марцинкевич, а обох чоловіків убивав Сергій Коротких.

Петро Порошенко дає Коротких громадянство України. Пресслужба Петра Порошенко

У 2013 році Коротких охороняв «Тесака» під час його приїзду до Мінська. У якийсь момент почалася бійка з антифашистами, і Коротких тричі порізав одного з учасників бійки ножем. У 2014 році Коротких отримав українське громадянство з рук президента Петра Порошенка. Сприяв цьому тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Коротких і син Авакова — друзі.

У вересні 2020-го Марцинкевич у вʼязниці покінчив життя самогубством, а в слідчому комітеті заявили, що перед смертю він зізнався у двох убивствах, зокрема і в тих, що на відео «Страта дага і таджика». Заступник Шишова по «Дому» Батулін також був знайомий з «Тесаком».

Батулін у футболці з портретом Марцинкевича.

Батулін — професійний борець. Раніше він виступав за Білорусь, але потім змінив громадянство і виступав за Латвію. У 2019 році Батулін брав участь у нападі на автомобіль експрезидента Петра Порошенка.

На початку липня цього року на розбірки до офісу «Гонору» — неформального молодіжного руху, до якого входять деякі колишні бійці «Азова», приїхали люди Коротких з ножами. Серед них був і Батулін. У ході конфлікту жителів Протасового Яру із забудовником, «Гонор» був на боці місцевих жителів, а забудовника охороняла фірма Сергія Коротких «Фокстрот13». Тому між «Гонором» та Коротких виник конфлікт.

Батулін каже, що Коротких допомагав «Білоруському дому». «Наскільки я просив його допомагати нам. Наприклад, з організацією обігріву на вищезгаданій «Варті Світла», коли нам треба було 24/7 взимку охороняти меморіал навпроти посольства. І потім він же допоміг з установкою Хреста жертвам репресій Лукашенка. Я правих поглядів, прошу українських правих допомагати БДУ. Хлопці інших поглядів просять допомоги у тих, кому вони довіряють і з ким спілкуються», — сказав Батулін.

«Упевнений, що Віталій [Шишов] не знав, наскільки неоднозначною є особа Коротких на той момент. Але, як кажуть, важливіше дивитися на результат. Можливо, таким же принципом послуговувався і Віталій», — вважає соратник Шишова Валерій Слєпухін.

Хрест, який допоміг встановити Коротких. Telegram / Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

Один з активних учасників правого руху не підтримує версію Слєпухіна. «Організація [правих на акції] серйозна, там паркан похитати на будівництві, там ларки якісь накрити. Родіон брав участь у бійках і замісах. Чи міг про це не знати Шишов? Навряд», — говорить він.

Очевидно, Шишов знав. Журналістка «Радіо Свобода» Олена Литвинова 6 липня написала пост, в якому звинуватила Родіона в тому, що він «між акціями на підтримку Білорусі бере участь у рейдерських захопленнях і нападках на підприємців». Під цим постом Шишов назвав звинувачення журналістки єрессю.

Біженка з Білорусі, яка написала про зникнення Шишова 2 серпня, Оксана Букіна визнає, що спочатку до організації і справді прибивалися сумнівні люди, як українці, так і білоруси. Шишова критикували за контакти з такими людьми, але, на думку Букіної, Шишов давав раду із завданнями «Дому» — організація допомагала білорусам, які іноді приймали рішення про втечу за лічені години і приїжджали в Україну з мінімумом речей і майже без грошей.

Інша співрозмовниця «Бабеля», яка не хоче називатися, розповідає, що «Дім» Шишова «міг за гроші вирішити питання з українською міграційною службою і допомогти залишитися легально в країні». Ще один співрозмовник розповідає, що бачив скрини, які підтверджують, що «Дім» надавав такі «послуги».

Інший співрозмовник «Бабеля» говорить, що БДУ збирав дані білорусів в Україні і міг розпоряджатися цією базою. Такі дані могли бути цікаві білоруській владі, і «Дім», теоретично, міг їх передавати.

Зникнення і смерть Шишова

Другого серпня о 08:58 ранку Шишов вийшов на пробіжку і пропав. За добу його знайшли в лісі повішеним. Друзі Віталія кажуть, що за ним стежили, проте представник поліції на брифінгу у вівторок заявив, що Шишов не звертався з заявами про стеження. Коли Шишова знайшли, зʼявилася інформація, що у Віталія зламано ніс. Про це розповів його знайомий в ефірі телеканалу «Україна 24».

Оксана Букіна розповідає, що в лісі [друзі Шишова, які його шукали] знайшли місце, де на Віталія чекали, є слід від протектора. «Схоже, його викрали, судячи з усього, був допит, далі його вбили і потім привези туди, де його знайшли», — вважає вона. Букіна каже, що в день зникнення кінологи, поліція і активісти проходили повз місце, де знайшли Шишова, кілька разів, але виявили його тільки рано-вранці у вівторок. Джерело «Бабеля» в поліції не підтверджує, що правоохоронці знайшли місце, де на Шишова могли чекати.

Глава Нацполіції Ігор Клименко інформацію про зламаний ніс не підтвердив і, пославшись на експертів, сказав, що на лобі і коліні Шишова є садна. Поки у поліції дві версії того, що сталося: вбивство або самогубство, інсценоване під вбивство.

Брифінг Нацполіції щодо смерті Шишова. Національна поліція

Сергій «Боцман» Коротких у смерті Шишова звинувачує КДБ Білорусі. «Убитий товариш і соратник, засновник «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов! Убитий підло! Він не повісився! І почерк такий самий підлий і зухвалий — саме від такого гинули противники режиму в Білорусі! Тепер у Києві! Почерк КДБ РБ ім. Лукашенка!» — пише він у своєму Telegram-каналі.

Багато друзів Шишова теж не вірять у самогубство і вважають, що його вбили білоруські спецслужби. Одна з можливих причин — Шишов співпрацював з Telegram-каналом «Тихарі на експорт». Цей канал мав деанонімізувати співробітників білоруських спецслужб у Києві. Інформацію про співпрацю журналістці «Настоящего времени» Ірині Ромалійській підтвердив адміністратор каналу. Але наразі канал заморожений. «Всього 146 підписників. І з 4 червня лише три повідомлення: перше — вітання, друге — репост каналу «Білоруський дім в Україні» і, власне, єдина змістовна публікація, в якій автори каналу просять допомогти впізнати якусь людину, що має стосунок до посольства», — написала Ромалійська.