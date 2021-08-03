Главу «Беларусского дома в Киеве» Виталия Шишова нашли повешенным в лесу. У него были враги в Беларуси и опасные друзья в Украине. Что известно об этой истории сегодня

«Беларусский дом в Украине»

Виталий Шишов родился в Беларуси в 1995 году, жил в Гомеле. Он работал фрилансером в IT-сфере. По одним данным, до прошлогодних президентских выборов Шишова не знали в оппозиционных кругах, соцсети он не вел и публично не выступал. По другим — в 2018 году он получил условный срок за экстремизм. Об этом «Бабелю» рассказали его соратник по «Беларусскому дому в Украине» Родион Батулин и на условиях анонимности одна его знакомая. Однако никаких подтверждений этому в беларусских СМИ найти не удалось.

Активно протестовать против режима Александра Лукашенко Шишов начал 9 августа 2020 года — тогда прошли президентские выборы, на которые Лукашенко не допустил оппозицию. В итоге Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов и стал самопровозглашенным президентом. В Беларуси начались массовые протесты. Шишов выходил на митинги в Гомеле. Позже по всей стране начали арестовывать активистов и протестующих, сотни людей пропали без вести. На Шишова тоже завели уголовное дело, и в начале сентября прошлого года он решил уехать из Беларуси в Киев, рассказала «Бабелю» знакомая Шишова Оксана Букина. Она сбежала из Беларуси несколько месяцев спустя.

Акции протеста в Беларуси после президентских выборов. Telegram / TUT.by новости

В Украине беларусы продолжили акции протеста под посольством своей страны в Киеве. В Беларуси тоже продолжали протестовать, репрессии усиливались, а люди стали массово уезжать из страны. Потому беженцы постепенно объединялись вокруг нескольких Telegram-каналов — «Беларусский дом», «Беларусы в Украине», «БелЛьвов» и других. Основных таких каналов — четыре, рассказывает «Бабелю» собеседник, сбежавший из Беларуси и пожелавший остаться анонимным. В этих Telegram-каналах суммарно около 4 тысяч участников. Со временем вокруг этих каналов образовались офлайн-организации — «Беларусские дома». В Киеве их было два. Первым руководил фейковый журналист Денис Лавникевич. Он переехал в столицу Украины в 2018 году. До этого Лавникевич годами писал статьи для многих медиа — от «Зеркала недели» до «Медузы» — с вымышленными экспертами. Под псевдонимами Лавникевич брал комментарии сам у себя.

Второй «Беларусский дом» 7 декабря 2020 года организовал Виталий Шилов. Как рассказал «Бабелю» соратник активиста Родион Батулин, с Виталием он познакомился в середине ноября. Двенадцатого ноября омоновцы в Минске убили протестующего Романа Бондаренко. У посольства Беларуси в Киеве беларусы организовали мемориал. Его ночью разрушили сотрудники посольства. Поэтому стихийно возникло движение «Варта Света» — чтобы дежурить у мемориала и охранять его. «Я подключился к этой инициативе, в которой уже участвовал Виталик. Мы разобщались, познакомились ближе. Обросли единомышленниками. Варту завершили установкой Креста жертвам режима Лукашенко», — рассказывает Батулин. По его словам, он вместе с Шишовым решил помогать беженцам из Беларуси — так и возник «Беларусский дом в Украине». «Появилась необходимость коммуницировать официально с украинскими властями, и мы зарегистрировали организацию БДУ», — рассказал Батулин.

Акция под посольством Беларуси в Киеве в поддержку протестующих. Иванов Алексей / УНИАН

«Боцман», «Тесак» и другие связи

«Беларусский дом в Украине» должен был помогать беженцам с арендой жилья, поиском работы и легализацией. «Центр, в том числе, помогал с питанием и иногда с размещением беженцев», — рассказывает «Бабелю» Валерий Слепухин, который уехал в Киев в декабря 2020-го и работал вместе с Шишовым.

Партнер Шишова Батулин тесно связан с Сергеем «Боцманом» Коротких. «Боцман» учился в школе КГБ Беларуси. В 1999 году вместе с членами ультраправой беларусской ячейки «Русского национального единства» напал на оппозиционеров Андрея Санникова, Дмитрия Бондаренко и Олега Бебенина и избил их. Спустя 11 лет, в сентябре 2010-го, Олега Бебенина, который был главным редактором оппозиционного сайта «Хартия-97», нашли повешенным. Его друзья и коллеги не верят в самоубийство журналиста. В начале нулевых Коротких переехал в Россию и вступил в «Национал-социалистическое общество». Позже он познакомился с неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем.

В августе 2007 года в интернете появился видеоролик «Казнь дага и таджика»: в нем двое людей заявили, что их арестовали российские национал-социалисты, после чего неизвестные перерезали им горло. В 2015 году израильский режиссер Влади Антоневич провел собственное расследование убийства. По его версии, ролик с казнью снимал лидер группировки «Формат-18» Максим «Тесак» Марцинкевич, а обоих мужчин убивал Сергей Коротких.

Петр Порошенко дает Коротких гражданство Украины. Пресс-служба Петра Порошенко

В 2013 году Коротких охранял «Тесака» во время его приезда в Минск. В какой-то момент началась драка с антифашистами, и Коротких три раза порезал одного из участников драки ножом. В 2014 году Коротких получил украинское гражданство из рук президента Петра Порошенко. Содействовал этому тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков. Коротких и сын Авакова — друзья.

В сентябре 2020-го Марцинкевич в тюрьме совершил самоубийство, а в следственном комитете заявили, что перед смертью он признался в двух убийствах, в том числе в тех, что были на видео «Казнь дага и таджика». Заместитель Шишова по «Дому» Батулин тоже был знаком с «Тесаком».

Батулин в футболке с портретом Марцинкевича.

Батулин — профессиональный борец. Раньше он выступал за Беларусь, но потом поменял гражданство и выступал за Латвию. В 2019 году Батулин участвовал в нападении на машину экс-президента Петра Порошенко.

В начале июля этого года на разборку к офису «Гонора» — неформального молодежного движения, в которое входят некоторые бывшие бойцы «Азова», приехали люди Коротких с ножами. Среди них был и Батулин. В ходе конфликта жителей Протасового Яра с застройщиком «Гонор» был на стороне местных жителей, а застройщика охраняла фирма Сергея Коротких «Фокстрот 13». Поэтому между «Гонором» и Коротких конфликт.

Батулин говорит, что Коротких помогал «Беларусскому дому». «Насколько я просил его помогать нам. Например, при организации обогрева на вышеупомянутую «Варту Света», когда нам надо было 24/7 зимой охранять мемориал напротив посольства. И потом он же помог с установкой Креста жертвам репрессий Лукашенко. Я правых взглядов, прошу украинских правых помогать БДУ. Ребята других взглядов просят помощи у тех, кому они доверяют и с кем общаются», — сказал Батулин.

«Уверен, что Виталий [Шишов] не знал, насколько неоднозначная личность Коротких на тот момент. Но, как говорят, важнее смотреть на результат. Возможно, таким же принципом пользовался и Виталий», — считает соратник Шишова Валерий Слепухин.

Крест, который помог установить Коротких. Telegram / Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

Один из активных участников правого движения не поддерживает версию Слепухина. «Организация [правых на акции] серьезная — там забор пошатать на стройке, там ларьки какие-то накрыть. Родион участвовал в драках и замесах. Мог ли об этом не знать Шишов? Вряд ли», — говорит он.

Очевидно, Шишов знал. Журналистка «Радио Свобода» Алена Литвинова 6 июля написала пост, в котором обвинила Родиона в том, что он «между акциями в поддержку Беларуси участвует в рейдерских захватах и нападках на предпринимателей». Под этим постом Шишов назвал обвинения журналистки ересью.

Беженка из Беларуси, которая написала о пропаже Шишова 2 августа, Оксана Букина признает, что поначалу к организации и правда прибивались сомнительные люди — как украинцы, так и беларусы. Шишова критиковали за контакты с такими людьми, но, по мнению Букиной, Шишов справлялся с задачами «Дома» — организация помогла беларусам, которые иногда принимали решение о побеге за считаные часы и приезжали в Украину с минимумом вещей и почти без денег.

Другая собеседница «Бабеля», которая не хочет называть свое имя, рассказывает, что «Дом» Шишова «мог за деньги порешать с украинской миграционкой и помочь остаться легально в стране». Еще один собеседник рассказывает, что видел скрины, которые подтверждают, что «Дом» оказывал такие «услуги».

Другой собеседник «Бабеля» говорит, что БДУ собирал данные беларусов в Украине и мог распоряжаться этой базой. Такие данные могли быть интересны беларусской власти, и «Дом», теоретически, мог их передавать.

Пропажа и смерть Шишова

Второго августа в 08:58 Шишов вышел на пробежку и пропал. Спустя сутки его нашли в лесу повешенным. Друзья Виталия говорят, что за ним следили, однако представитель полиции на брифинге во вторник заявил, что Шишов не обращался с заявлениями о слежке. Когда Шишова нашли, появилась информация, что у Виталия сломан нос. Об этом рассказал его знакомый в эфире телеканала «Украина 24»

Оксана Букина рассказывает, что в лесу [друзья Шишова, которые его искали] нашли место, где Виталия поджидали, — есть след от протектора. «Похоже, его похитили, судя по всему, был допрос, дальше его убили и потом привезли туда, где его нашли», — считает она. Букина говорит, что в день исчезновения кинологи, полиция и активисты проходили мимо места, где нашли Шишова, несколько раз, но обнаружили его только рано утром во вторник. Источник «Бабеля» в полиции не подтверждает, что правоохранители нашли место, где Шишова могли поджидать.

Глава Нацполиции Игорь Клименко информацию о сломаном носе не подтвердил и, сославшись на экспертов, сказал, что на лбу и колене Шишова есть ссадины. Пока у полиции две версии случившегося: убийство или самоубийство, инсценированное под убийство.

Брифинг Нацполиции по поводу смерти Шишова. Национальная полиция

Сергей «Боцман» Коротких в смерти Шишова обвиняет КГБ Беларуси. «Убит товарищ и соратник, создатель «Беларусского дома в Украине» Виталий Шишов! Убит подло! Он не повесился! И почерк так же подло и вызывающе оставлен — именно так погибали многие противники режима в Беларуси! Теперь в Киеве! Почерк КГБ РБ им. Лукашенко!», — пишет он в своем Telegram-канале.

Многие друзья Шишова тоже не верят в самоубийство и считают, что его убили беларусские спецслужбы. Одна из возможных причин — Шишов сотрудничал с Telegram-каналом «Тихари на экспорт». Этот канал должен был деанонимизировать сотрудников беларусских спецслужб в Киеве. Информацию о сотрудничестве журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской подтвердил администратор канала. Но сейчас канал заморожен. «Всего 146 подписчиков. И с 4 июня всего три сообщения: первое — приветственное, второе — репост канала «Беларускі Дом ва Украіне» и, собственно, единственная содержательная публикация, в которой авторы канала просят помочь опознать какого-то человека, имеющего отношение к посольству», — написала Ромалийская.