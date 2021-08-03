В Киеве нашли мертвым главу «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова. Он исчез накануне

Главу «Беларусского Дома в Украине» Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия, сообщает пресс-служба полиции в Киеве.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.

«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации», — сообщили в БДУ.

Напомним, Шишов исчез в Киеве 2 августа во время пробежки. Он активно помогал гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима Александра Лукашенко. Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020 года, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.