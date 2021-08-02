В Киеве исчез глава оппозиционной организации «Беларуский Дом в Украине»

В Киеве в понедельник, 2 августа, исчез глава общественной организации «Беларуский Дом в Украине» (БГУ) Виталий Шишов.

Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно», — говорится в сообщении.

По словам представителей организации, они прочесали массив, где обычно бегал Шишов, но не обнаружили его следов.

Также отмечается, что об исчезновении мужчины сообщили в полицию, к поискам привлекли кинолога.