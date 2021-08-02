В Киеве исчез глава оппозиционной организации «Беларуский Дом в Украине»

В Киеве в понедельник, 2 августа, исчез глава общественной организации «Беларуский Дом в Украине» (БГУ) Виталий Шишов.
Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
«Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно», — говорится в сообщении.
По словам представителей организации, они прочесали массив, где обычно бегал Шишов, но не обнаружили его следов.
Также отмечается, что об исчезновении мужчины сообщили в полицию, к поискам привлекли кинолога.
- «Беларуский Дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи белорусам, которые были вынуждены покинуть страну из-за «режима Александра Лукашенко». Организация оказывает помощь с поиском жилья для аренды, легализацией беларусов в Украине, трудоустройством и прочим.
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