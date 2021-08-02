У Києві зник голова опозиційної організації «Білоруський Дім в Україні»

У Києві в понеділок, 2 серпня, зник голова громадської організації «Білоруський Дім в Україні» (БДУ) Віталій Шишов.

Про це повідомляється у Telegram-каналі організації.

«Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих «глухарів», проте зараз звʼязатися з ним неможливо», — йдеться в повідомленні.

За словами представників організації, вони прочесали масив, де зазвичай бігав Шишов, але не виявили його слідів.

Також зазначається, що про зникнення чоловіка повідомили до поліції, до пошуків залучили кінолога.