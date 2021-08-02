У Києві зник голова опозиційної організації «Білоруський Дім в Україні»

У Києві в понеділок, 2 серпня, зник голова громадської організації «Білоруський Дім в Україні» (БДУ) Віталій Шишов.
Про це повідомляється у Telegram-каналі організації.
«Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся. З його номера було зроблено кілька так званих «глухарів», проте зараз звʼязатися з ним неможливо», — йдеться в повідомленні.
За словами представників організації, вони прочесали масив, де зазвичай бігав Шишов, але не виявили його слідів.
Також зазначається, що про зникнення чоловіка повідомили до поліції, до пошуків залучили кінолога.
- «Білоруський Дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які були змушені виїхати з країни через «режим Олександра Лукашенка». Організація надає допомогу з пошуком житла для оренди, легалізацією білорусів в Україні, працевлаштуванням та іншим.
- Раніше в Токіо, де тривають Олімпійські ігри, розгорівся скандал із білоруською спортсменкою Христиною Тимановською. Легкоатлетка повідомила, що її намагаються вивезти до Білорусі через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про недбалість тренерів».
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