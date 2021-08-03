У Києві знайшли мертвим голову «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова. Він зник напередодні

Голову «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова, який зник учора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання.

Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події, повідомляє пресслужба поліції у Києві.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Нагадаємо, Шишов зник у Києві 2 серпня під час пробіжки. Він активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка.