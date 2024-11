Де слідкувати за виборами президента США? Коли ми дізнаємось результат? Як він вплине на Україну? І хто з кандидатів гірший? Гід «Бабеля» для тих, хто не планує спати сьогодні вночі

Де і як слідкувати за виборами?

Головне про вибори у США дізнавайтесь на сайті «Бабеля»: у ніч із 5 на 6 листопада частина команди не спатиме, щоб оперативно повідомляти про повʼязані зі змаганням Дональда Трампа і Камали Гарріс події в онлайн-режимі на сайті та в Телеграмі.

Якщо хочете стежити за виборами через американські медіа ― а деякі з них, окрім десятків кореспондентів, відправляють на виборчі дільниці тисячі своїх спостерігачів, то зручні відеоформати пропонують телеканали «великої трійки» американських мовників ― ABC, CBS і NBC, а також провідні інформаційні CNN і Fox News. За текстовими онлайнами варто слідкувати на Associated Press ― ця інформагенція історично першою називає потенційного переможця виборів. The New York Times, The Washington Post, Politico і Reuters теж вклали у висвітлення виборчої доби чимало ресурсів, їхні онлайни обіцяють бути цікавими.

Крім того, за аналітикою виборів варто зайти на сторінку проєкту 538 ― тематичного медіа про американські вибори, назване за кількістю виборщиків, які в підсумку і визначать, хто стане президентом США. Багато разів поспіль аналітики сайту точно прогнозували найімовірнішого переможця виборів. Зараз вони констатують, що шанси кандидатів рівні.

Утім, не факт, що імʼя переможця стане відоме в ніч виборів. Мільйони американців надіслали свої голоси поштою — їхній підрахунок може зайняти від кількох днів до місяців. Через це у 2020-му телемережі та AP оголосили імʼя переможця виборів лише на пʼяту добу після завершення голосування.

Що відбуватиметься після дня виборів?

7 листопада штати почнуть офіційно оголошувати результати виборів. Цей процес може тривати до місяця, а дедлайни проголошення результатів у найважливіших «хитких» штатах призначили на кінець листопада.

11 листопада почнеться формальний процес передачі справ новій команді. Якщо доти жоден з кандидатів не визнає своєї поразки, федеральні агенції США знайомитимуть зі станом справ у підконтрольних їм сферах ключових учасників обох команд ― як Гарріс, так і Трампа.

26 листопада мають оголосити вирок Дональду Трампу у справі про фальсифікацію фінансової звітності. У 2016 році команда президента потай заплатила гроші порнозірці Стормі Деніелс, щоб та мовчала щодо (імовірної) інтимної близькості з Трампом. Питання в правосуддя викликали підтасовки документів: за це Трампа можуть позбавити волі максимум на 4 роки. Очікується, що в разі такого вироку юристи Трампа одразу ж подадуть апеляцію.

Якщо Трампа визнають переможцем виборів, найімовірніше, відбувати це покарання він не буде. Юристи політика переконали суд, що не можна обмежувати можливості Трампа здійснювати свої президентські повноваження.

У процедурі американських виборів досі залишаються кілька церемоніальних моментів, які відсувають інавгурацію нового президента. До 11 грудня керівники всіх американських штатів мають підписати так звані Сертифікати констатації ― офіційно зафіксувати результат виборів у себе і назвати імена виборщиків від штату. Сімнадцятого грудня виборщики проголосують, а лише 25 грудня результати голосування отримає Вашингтон. Такі проміжки досі існують тому, що раніше всю цю інформацію передавали спеціальними кінними курʼєрами, не покладаючись на пошту.

6 січня 2025 року ― дедлайн обрахунку голосів виборщиків. Це останній церемоніальний крок щодо визначення переможця виборів.

20 січня 2025 року відбудеться інавгурація нового президента США.

Згадуємо найяскравіші епізоди виборчих перегонів

Під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, 13 липня в Дональда Трампа стріляли, поранивши його у праве вухо. Один учасник мітингу загинув. Через три місяці Трамп повернувся на місце замаху, щоб провести ще один мітинг. У місті розмістили білборди, які зображали Трампа як Ісуса. Це мало посилити його образ «мученика, якого врятував Бог і який несе особливу місію для країни». Загалом Трамп активно залучав до своєї кампанії релігійних лідерів. Він проводив мітинги за участі пастирів і запрошував євангеліста Франкліна Грема разом молитися «за нього і за країну» на місцях екологічних катастроф.

Чинний президент США Джо Байден 21 липня оголосив про рішення не брати участі у виборах. Після невдалих дебатів із Трампом у червні багато демократів висловили сумніви щодо здатності Байдена ефективно проводити передвиборчу кампанію. Уперше за понад 50 років чинний президент відмовився від участі у виборах на другий термін.

Вірусною стала репліка Трампа про те, що іммігранти буцімто їдять тварин. «У Спрінгфілді вони їдять собак — люди, які приїхали, вони їдять кішок. Вони їдять домашніх тварин місцевих жителів», — сказав він на початку вересня. Жодних доказів цьому не існує, тож цитата широко розійшлася мемами в соцмережах.

Гендиректор Tesla і SpaceX Ілон Маск 5 жовтня 2024 року виступив на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія. Він стрибав з оголеним торсом у чорній бейсболці MAGA. «Вони хочуть забрати ваше право голосувати», — сказав Маск натовпу, а потім закликав людей «голосувати, голосувати, голосувати». Маск пожертвував понад $119 мільйонів на кампанію Трампа і пообіцяв щодня жертвувати по мільйону доларів на підтримку його ініціатив.

Колишні президенти США Білл Клінтон і Барак Обама публічно підтримали кандидатуру Гарріс у липні 2024 року. У жовтні Обама взяв участь у передвиборчому мітингу в Детройті, штат Мічиган, де процитував рядки з пісні “Lose Yourself” Емінема: «Він нервує, але зовні спокійний та готовий завдати удару…»

The New Yorker описує, що часто прихильникам Трампа ставало зле під час його передвиборчих мітингів. Переважно через задуху під час тривалих очікувань його виходу на сцену. У середині жовтня на зібранні в Пенсильванії двоє людей знепритомніли, а поки лікарі надавали їм допомогу, Трамп мовчки ходив сценою. «На вигляд це трохи погано», — сказав він якоїсь миті, вдивляючись у натовп, і попросив включити музику. «Чи не хоче ще хтось знепритомніти? Підніміть руку», — пожартував він, готуючись відновити сесію запитань і відповідей. Далі він продовжив: «Як щодо того, щоб зробити це музичним святом? Кому, чорт забирай, потрібні запитання, правда? — сказав він. ― Ми переможемо». Він попросив людей сісти і просто послухати музику.

27 жовтня в центрі Мангеттена Трамп відкрив свій передвиборчий мітинг відеокліпом зі знаменитою промовою з фільму «Паттон», де генерал каже своїм солдатам: «Нацисти — це ворог. Ідіть на них. Пролийте їхню кров». За межами арени подію порівнювали з нацистським мітингом 1939 року, який провели в тому самому місці напередодні Другої світової війни. Усередині ж, за словами самого Трампа, це був «абсолютний фестиваль любові».

За виборців у Пенсильванії Трамп і Гарріс боролись особливо напружено: шанси на підтримку від цього штату майже однакові в обох кандидатів. 20 жовтня 2024 року Дональд Трамп відвідав ресторан McDonaldʼs у Пенсильванії. Під час візиту він надів фартух працівника і спробував себе в ролі кухаря, готуючи картоплю фрі та роздаючи її відвідувачам через вікно обслуговування. Цей жест був відповіддю на заяви Камали Гарріс, яка раніше розповідала про свій досвід роботи в McDonaldʼs у студентські роки.

Підтримку Камалі Гарріс висловили актори Роберт Де Ніро, Меріл Стріп і Леонардо Ді Капріо, співачки Бейонсе, Дженіфер Лопес і Тейлор Свіфт, репери Емінем і Карді Бі. За Трампа своїх шанувальників закликали голосувати актор Мел Гібсон і боксер Майк Тайсон.

За добу до виборів, 4 листопада, Камала Гарріс пообіцяла «закінчити війну в секторі Гази, якщо стане президенткою США». Ідентичну заяву раніше робив Дональд Трамп щодо війни в Україні.

Як вплине результат виборів у США на Україну?

Точної відповіді на це запитання сьогодні не існує. Ми можемо тільки спекулювати, згадуючи публічні виступи кандидатів — однак слід пам’ятати, що їхні заяви часто підпорядковані логіці передвиборчої кампанії та не обов’язково будуть втілені в зовнішній політиці.

Камала Гарріс публічно декларує, що продовжуватиме політику адміністрації Джо Байдена, обіцяє підтримувати Україну і працювати над тим, щоб Україна «перемогла в цій війні». Дональд Трамп заявляв, що «війна не почалася б, якби він був президентом» і що він здатний «швидко її закінчити». Його план включає відмову України від членства в НАТО. У вересні на одному з передвиборчих мітингів Трамп зробив низку гучних і гострих заяв щодо України. Тоді він назвав український народ «мертвим», а саму країну — «зруйнованою». Він сказав, що Україна мала б піти на поступки російському президенту Володимиру Путіну за кілька місяців до лютневого нападу Росії у 2022 році: «Найгірша угода була б кращою за те, що ми маємо зараз». У червні 2021 року на пресконференції Трамп також сказав, що довіряє Путіну більше, ніж людям, які працювали в розвідці часів адміністрації Обами.

Велике розслідування Міністерства юстиції США, яке проводили у 2017—2019 роках, не знайшло доказів звʼязків команди Трампа з росіянами. При цьому Трамп став першим президентом США, який схвалив надання Україні летальної зброї — протитанкових ракетних комплексів Javelin (хоча натомість і вимагав від президента Зеленського політичної послуги). Барак Обама утримувався від цього кроку, обмежуючись лише нелетальною допомогою. Трамп також запровадив кілька раундів санкцій проти російського газопроводу «Північний потік — 2».

Не виключено, що й сам Трамп досі не знає, якою буде його політика щодо війни в Україні та як вона розвиватиметься.

Хто керуватиме США разом із Трампом? А якщо переможе Гарріс?

Дональд Трамп воліє не розкривати кандидатів на ключові державні посади в разі своєї перемоги, але натякає. Так, політик запевнив, що його колишній конкурент у номінації на президентство від Республіканської партії Роберт Кеннеді — молодший «робитиме все, що вважає за потрібне», у сферах громадського здоровʼя і санітарного контролю. Журналісти припускають, що його можуть призначити головою Міністерства з охорони здоровʼя і соціальних служб США. Кеннеді-молодший, який відомий своїм захопленням конспірологією, уже пообіцяв припитини хлорувати воду в громадських басейнах і відмовитися від вакцинації. За переконанням політика, вакцини спричиняють аутизм.

Про роботу в команді Трампа натякає і підприємець Ілон Маск. Він присвятив не один пост у власній соцмережі X тому, що буде радий долучитися до Департаменту ефективності уряду, який ще не створено. Також він запрошував туди колишнього конгресмена від Техасу Рона Пола, який виступає за дерегуляцію економіки. Дональд Трамп теж натякнув, що волів би бачити Маска на державній посаді.

Камала Гарріс уникає навіть найменших натяків на те, хто може ввійти до її команди, якщо вона переможе на виборах. «Вона опирається будь-яким подібним розмовам [навіть на внутрішніх нарадах], ― каже високопоставлений представник Демократичної партії. ― Її позиція: я спершу маю перемогти».

Хто ж гірший — Трамп чи Гарріс? Ось що про це кажуть американські медіа, політики та публічні інтелектуали

Серед американських видань є давня традиція напередодні виборів звертатися до читачів із закликом проголосувати за того чи іншого кандидата. Для американців це частина суспільного діалогу. Цьогоріч USA Today, The Guardian, The Washington Post прямо не підтримали жодного з кандидатів. Утім, наприклад, WP позитивно пише про Камалу Гарріс і підкреслює її прихильність до демократичних цінностей і міжнародних союзів. Натомість висловлює серйозні занепокоєння щодо Трампа: мовляв, його риторика та політичні позиції можуть поглибити розкол у суспільстві та поставити під загрозу демократичні інститути США. The New York Times прямо схвалює Гарріс і критикує Трампа — його характер, відсутність поваги до Конституції та верховенства права, а також політичні мотиви, спрямовані на власну вигоду.

The Wall Street Journal традиційно підтримує республіканців і цього року фактично підтримала Дональда Трампа. Видання наголошує, що під час минулої каденції Трамп реалізував успішні економічні реформи, зокрема знизив податки. Це сприяло зростанню економіки й створило нові робочі місця. Видання вважає, що його підхід зможе відновити стабільність і стимулювати бізнес після пандемії та інфляційного тиску.

Fox News наголошує на рішучості Трампа в питаннях національної безпеки та імміграції. Los Angeles Times підтримала Камалу Гарріс через її відданість прогресивним реформам на посаді віцепрезидента.

А поки ви чекатимете на результати голосування, пропонуємо подивитись дискусію між двома відомими американськими інтелектуалами та публіцистами Беном Шапіро і Семом Гаррісом, яку модерувала журналістка та письменниця Барі Вайс. Сем впевнений, що Камала Гарріс поверне «нормальну» політику, а Трамп спричинить розкол і невизначеність. Бен Шапіро визнає суперечливий характер Трампа, але вважає, що його політика сприяє свободі та стабільності більше, ніж політика Демократичної партії.