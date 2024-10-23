Емінем та Обама підтримали Камалу Гарріс у передвиборчих перегонах у США

Американський репер Емінем та 44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримали кандидатку у президенти США від Демократичної партії Камалу Гарріс. Це відбулося на передвиборчому мітингу демократів.

Про це повідомляє ABC News.

Мітинг відбувся 22 жовтня у місті Детройт (штат Мічиган) — на батьківщині американського репера. На думку Емінема, якщо Гарріс очолить країну, вона дотримуватиметься прав і свобод людини та захищатиме їх. Водночас репер давно виступає з критикою Дональда Трампа.

«Більшість із вас знає, що Детройт і штат Мічиган для мене мають велике значення. Під час цих виборів увага прикута до нас більше, ніж будь-коли. Я вважаю, що важливо використовувати свій голос. Тож я закликаю всіх вийти та проголосувати», — сказав Емінем зі сцени.

Після цього репер представив 44-го лідера США Барака Обаму. Він вийшов на сцену під пісню “Lose Yourself”. Політик навіть зачитав кілька рядків легендарного хіта перед аудиторією.

«Якби ваш дідусь так поводився, ви б хвилювалися. Це [Трамп] той, хто хоче безконтрольної влади. Нам не потрібно дивитися, який вигляд має літній, божевільний Дональд Трамп без меж. Америка готова перегорнути сторінку», — висловився Обама.

Захід провели за кілька днів до початку дострокового голосування в Мічигані. Демократи сподіваються, що подія за участі знаменитостей підвищить ентузіазм серед виборців.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп став кандидатом від республіканців в липні та представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса. Він категорично не підтримує допомогу Україні.

Лідером демократів мав бути чинний президент Джо Байден. Однак він знявся з перегонів у червні після невдалих дебатів із Трампом. Посадовець підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії — вона стала нею офіційно 21 серпня. На місце віцепрезидента балотується губернатор Міннесоти Тім Волз. Волз підтримує Київ і критикує Трампа й Венса.

Авторка: Анастасія Могилевець