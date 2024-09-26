Трамп розкритикував Зеленського за відмову від угоди з Росією

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, бо той відмовляється від угоди з Росією і нібито робить «наклепи» на Трампа.

Про це передає Bloomberg.

«Президент України перебуває в нашій країні, він висловлює невеликі неприємні наклепи на адресу вашого улюбленого президента — мене», — заявив Трамп на передвиборчому мітингу в Мінт-Гілл, штат Північна Кароліна.

Також він додав, що США «надають мільярди доларів» людині, яка відмовляється укладати угоду з Росією.

У Bloomberg наголошують, що ці коментарі Дональда Трампа були одними з найжорсткіших публічних заяв, які він робив щодо повномасштабної війни й українського президента.

Джерела видання кажуть, що те, як Володимир Зеленський почав свою поїздку до США, роздратувало прихильників Трампа. Спочатку Зеленський заїхав на завод з виготовлення артилерійських снарядів у рідному місті президента США Джо Байдена в штаті Пенсильванія, де був присутній губернатор штату від Демократичної партії, прихильник кандидатки у президенти від демократів Камали Гарріс.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який повʼязаний з Трампом, вимагає звільнити посла України у Штатах Оксану Маркарову — мовляв, через ненадійність і неефективність. Причиною цьому став візит Зеленського на завод у Пенсильванії. Джонсон назвав це «партизанською кампанією».

Потім Зеленський дав інтерв’ю журналу The New Yorker, у якому поставив під сумнів обіцянки Трампа провести переговори про швидке припинення війни в разі його перемоги на виборах. Разом з тим Зеленський хотів представити Трампу та його команді план перемоги, але ті відмовилися.