Зеленський поділився деталями плану перемоги

План перемоги для України містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю CNN.

Він підтвердив, що незабаром обговорить цей план із президентом США Джо Байденом під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку. Зокрема, лідери говоритимуть про те, як зміцнити Україну перед другим Самітом миру.

«Дипломатичні рішення хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін навіть не братиме в цьому участі. І я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну. Тому в мене є план — план перемоги», — наголосив Зеленський.

План перемоги містить чотири основні пункти й ще один, необхідний Україні після завершення війни. За словами Зеленського, передусім ідеться про «безпеку, геополітичне місце України, дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для Києва, і про те, що Україна має сама вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ». Також президент зазначив, що в документі йдеться про рішення щодо економічної підтримки.

Він додав, що сподівається на підтримку плану від Байдена, і Київ відкритий до доповнень і пропозицій його команди, що посилять позицію України.

Також Зеленський зазначив, що готовий показати план перемоги обом кандидатам у президенти на листопадових виборах у США — Дональду Трампу і Камалі Гарріс, а також поділиться ним із Конгресом. Після цих кроків президент буде готовий поділитися планом з рештою.

Крім того, голова держави сказав, що близько двох місяців тому мав телефонну розмову з Дональдом Трампом, і «це була хороша розмова». Попри суперечливі висловлювання республіканця про війну в Україні, Трамп підтримує Україну і «зробить усе, щоб її зміцнити».

Про план перемоги раніше писало й Bild. Німецьке видання стверджувало, що Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту.

«За інформацією Bild, план включає як вимогу дозволити бити західною зброєю вглиб Росії, так і готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту — і в такий спосіб тимчасово «заморозити» конфлікт», — писало видання.

Однак речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий це спростував.

«Ні, Україна не планує погоджуватися на будь-яке «заморожування» війни. Джерело, яке це повідомило, не обізнане про план президента Зеленського. Ті елементи, які президент представить у США, безсумнівно, посилять, а не послаблять Україну та її воїнів», — заявив Тихий.