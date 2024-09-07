Вирок Трампу в справі про виплату грошей порнозірці оголосять після виборів у США

Вирок Дональду Трампу в справі про виплату грошей порнозірці оголосять після виборів у США — 26 листопада, якщо справу не закриють до того часу.

Про це пише Reuters.

Вирок Трампу мали оголосити вже 18 вересня. Однак його адвокати звернулися з проханням перенести дату, стверджуючи, що винесення вироку у вересні може вплинути на його передвиборчу кампанію. За їхніми словами, покарання колишнього президента в розпал його кампанії з повернення до Білого дому рівнозначне втручанню у вибори.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан погодився із цим і пояснив, що суд є неупередженим й аполітичним. Тому він хоче уникнути будь-якого натяку на те, що його рішення може вплинути на передвиборчу кампанію кандидата в президенти США.

Також 12 листопада суддя вирішить, чи може Трамп конкретно в цій справі посилатися на імунітет, що мав як президент.

Фактично, це успіх для Трампа. Оскільки вибори в США пройдуть 5 листопада, до того часу виборці не знатимуть, чи відправлять Трампа до вʼязниці.

Частковий імунітет Трампа

Верховний суд 1 липня відхилив рішення Федерального апеляційного суду, який раніше постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму 6 січня.

Президенти США дійсно мають імунітет для своїх офіційних дій, але це не поширюється на їхні особисті дії. Судам тепер доведеться визначати, які дії Трампа були офіційними, а які ні.

Справа про виплати порнозірці

30 травня 2024-го суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс. Тепер йому загрожує до чотирьох років увʼязнення.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі про фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Крім цієї справи, проти експрезидента США порушили ще три — про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа в штурмі Капітолія, про зберігання ним секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році.