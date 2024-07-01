Верховний суд США визнав, що Трамп має «певний імунітет» у справі штурму Капітолія

Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп може вимагати імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це передає CNN.

Таке судове рішення здатне ще надовше відкласти судовий процес за звинуваченнями у спробі скасувати результати виборів 2020 року. Імовірно, це затягнеться до виборів президента США у листопаді 2024 року.

Голова Верховного суду Джон Робертс заявив, що президенти дійсно потребують імунітету для своїх офіційних дій. Водночас не все, що роблять президенти, є офіційним. Тобто не завжди вони діють винятково як посадовці. Судам тепер доведеться визначати, які дії Трампа були офіційними, а які ні.

Суд зазначив, що у спробах відрізнити офіційні дії Трампа від особистих, судді не можуть досліджувати мотиви Трампа. Джон Робертс додав, що прокурори не можуть використовувати офіційні дії Трампа як докази для підтвердження тверджень про те, що він вчинив злочин, діючи не як президент, а як просто громадянин.

Таким чином, Верховний суд США відхилив рішення Федерального апеляційного суду, який постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду одразу після рішення Федерального апеляційного суду і вимагав тимчасово заблокувати рішення останнього. Його адвокати непокоїлися, що кримінальний процес проти нього під час передвиборчих перегонів погіршить його здатність вести кампанію.

Справа про штурм Капітолія

Прокурор Джек Сміт розслідує спроби скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів. Попри це Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.