Трамп просить Верховний суд США відкласти розгляд справи про його причетність до штурму Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп просить Верховний суд втрутитися у спір щодо того, чи може він вимагати президентського імунітету від судового переслідування у справі про причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це пише CNN.

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням тимчасово заблокувати рішення Федерального апеляційного суду у Вашингтоні, який постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Адвокати Трампа висловлюють занепокоєння, що кримінальний процес проти нього під час передвиборчих перегонів погіршить його здатність вести кампанію проти президента США Джо Байдена. А також, мовляв, рішення суду округу Колумбія загрожує шкодою інтересам «десятків мільйонів американських виборців».

Реакція Верховного суду США на запит Трампа матиме суттєвий вплив на те, чи постане експрезидент перед судом за кримінальними звинуваченнями і якщо так, то як швидко.