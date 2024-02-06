Суд постановив, що Трамп не має президентського імунітету у справі про штурм Капітолія

Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні постановив, що колишній президент Дональд Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Це дозволить продовжити кримінальну справу проти Трампа, якщо рішення залишать у силі.

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія у своєму висновку заявила, що залишає в силі рішення суду нижчої інстанції, яке позбавляє Дональда Трампа абсолютного імунітету від кримінального переслідування.

«Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом з усіма засобами захисту будь-якого іншого обвинуваченого. Але будь-який імунітет, який, можливо, захищав його, коли він був президентом, більше не захищає його від цього судового переслідування», — ідеться у висновку.

Очікується, що Трамп оскаржить рішення або в Апеляційному суді США округу Колумбія, або у Верховному суді.

Раніше федеральний суддя призупинила судовий процес щодо спроб колишнього президента Дональда Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року, тому що його адвокати посилалися на президентський імунітет експрезидента.

Справа про штурм Капітолія

Прокурор Джек Сміт розслідує спроби скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів. Попри це Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.