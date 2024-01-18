У штаті Мен відклали рішення щодо заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз

Суддя американського штату Мен відклала рішення про те, чи може Дональд Трамп брати участь у праймеріз, допоки Верховний суд не винесе рішення щодо аналогічної справи в Колорадо. Про це пише BBC. Суддя Мікаела Мерфі написала в 17-сторінковій заяві, що рішення держсекретаря Шелли Беллоуз про усунення Трампа з праймеріз має залишатися в режимі очікування. За її словами, якщо Верховний суд не дискваліфікує Трампа з президентських виборів, виборці штату Мен зможуть проголосувати за нього під час праймеріз.

«Хоча неможливо знати, що вирішить Верховний суд, сподіваємося, що він принаймні прояснить, яку роль, якщо така є, відіграють посадовці штатів, зокрема держсекретарі та судді штату, у вирішенні позовів про дискваліфікацію, поданих відповідно до третього розділу 14-ї поправки», — написала Мікаела Мерфі. 14-та поправка забороняє будь-кому, хто «брав участь у повстанні», обіймати федеральні посади. Адвокати Трампа стверджують, що це положення не стосується президента.