Ще один штат США заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз

Мен заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти під час праймеріз Республіканської партії у штаті через причетність експрезидента до штурму Капітолія.
Про це повідомила держсекретар штату Шенна Беллоуз, передає Reuters і Washington Post.
Шенна Беллоуз вирішила, що кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп підбурив мітингарів, коли поширив неправдиві заяви про фальсифікації на виборах 2022 року, а потім закликах своїх прихильників вийти на Капітолійський пагорб.
Держсекретар ухвалила рішення після того, як група колишніх законодавців штату Мен заявила, що Трампа слід дискваліфікувати на підставі положення Конституції США, яке забороняє займати посади, якщо людина брала участь у заколоті після попередньої попереднього складання присяги Сполученим Штатам. Ідеться про 14-ту поправку.
Оскільки це рішення можна оскаржити у Вищому суді штату, Беллоуз призупинила його, допоки суд не винесе вирок. Адвокати Трампа подаватимуть апеляцію.
- Раніше Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року.
- Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до голосування через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Положення з двох речень у 14-й поправці використовувалося лише декілька разів після Громадянської війни у США.
- Верховний суд Міннесоти постановив, що Трамп може залишитися в бюлетенях на праймеріз у цьому штаті, оскільки вибори є партійним змаганням, під час якого конституційне право не є проблемою. Суддя в Мічигані теж дозволив колишньому президенту США Дональду Трампу залишитися в бюлетені для голосування на праймеріз штату.