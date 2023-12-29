Ще один штат США заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз

Мен заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти під час праймеріз Республіканської партії у штаті через причетність експрезидента до штурму Капітолія.

Про це повідомила держсекретар штату Шенна Беллоуз, передає Reuters і Washington Post.

Шенна Беллоуз вирішила, що кандидат у президенти від Республіканської партії Трамп підбурив мітингарів, коли поширив неправдиві заяви про фальсифікації на виборах 2022 року, а потім закликах своїх прихильників вийти на Капітолійський пагорб.