Трамп оскаржив заборону на участь у праймеріз у штаті Мен

Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду апеляцію на рішення державної секретаря штату Мен Шенни Беллоуз не допускати його до участі в праймеріз Республіканської партії на території штату.

Про це пише CNN.

Держсекретар Беллоуз ухвалила рішення не допускати Трампа після того, як група колишніх законодавців штату Мен заявила, що експрезидента слід дискваліфікувати на підставі положення Конституції США, яке забороняє обіймати певні посади, якщо людина брала участь у заколоті після попередньої попереднього складання присяги Сполученим Штатам. Ідеться про 14-ту поправку.

Проте, за словами Трампа, Беллоуз є «упередженою». Він додав, що Беллоуз, яка представляє демократів, повинна була взяти самовідвід від вирішення цього питання та що вона не надала Трампу достатнього часу і можливості представити свій захист.

Очікується, що Трамп незабаром оскаржить аналогічну заборону Верховного суду штату Колорадо. Ця апеляція надійде до Верховного суду США, а позов Беллоуз буде оскаржено у Вищому суді штату Мен.