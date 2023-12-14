У США призупинили суд у справі експрезидента Дональда Трампа на час розгляду апеляції

У США федеральний суддя призупинила судовий процес щодо спроб колишнього президента Дональда Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Про це, зокрема, повідомляє Associated Press.

Адвокати Трампа раніше подали скаргу до суду. Вони посилаються на президентський імунітет експрезидента. Федеральний суддя Таня Чуткан 13 грудня вирішила призупинити судові процеси проти Трампа на час розгляду апеляції.

Суддя Чуткан раніше відкинула заяви Трампа про те, що він має «абсолютний імунітет» від обвинувачення у втручанні у вибори, оскільки воно ґрунтується на діях, які він вчинив під час свого перебування при владі.