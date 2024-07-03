Винесення вироку експрезиденту США Трампу у справі про виплати порнозірці відклали до вересня

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан відклав винесення вироку експрезиденту США Дональду Трампу у справі про виплати порноакторці Стормі Деніелс з 11 липня на 18 вересня.

Про це повідомляє NBC News.

Так, вирок Трампу в цій справі винесуть менш ніж за два місяці до президентських виборів і вже після того, як його офіційно висуне кандидатом у президенти Національний зʼїзд Республіканської партії, який стартує 15 липня.

Винесення вироку Трампу просили відкласти його адвокати. Їм потрібно більше часу, щоб вивчити, як на процес може вплинути ухвалена Верховним судом США постанова про частковий імунітет Трампа від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія в січні 2021 року.

Частковий імунітет Трампа

1 липня Верховний суд відхилив рішення Федерального апеляційного суду, який раніше постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму 6 січня.

Президенти США дійсно мають імунітет для своїх офіційних дій, але це не поширюється на їхні особисті дії. Судам тепер доведеться визначати, які дії Трампа були офіційними, а які ні.

Рішення Верховного суду затягне цю та інші справи до виборів президента США в листопаді 2024 року.

Справа про виплати порнозірці

30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс. Тепер йому загрожує до чотирьох років увʼязнення.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі про фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Крім цієї справи, проти експрезидента США порушили ще три — про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа в штурмі Капітолія, про зберігання ним секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році.