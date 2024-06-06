Суд штату Джорджія відклав розгляд справи про втручання Дональда Трампа у вибори

Суд американського штату Джорджія офіційно призупинив розгляд справи проти експрезидента Дональда Трампа про ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті у 2020 році.
Про це повідомляє MSNBC.
Справу призупинили на час, поки розглядається питання про усунення окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс в апеляційному суді. Раніше суд призначав орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень. Призупинення справи означає, що до президентських виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата від Республіканської партії не відбудеться.
- Проти Трампа порушено чотири справи — про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів, про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія, а також про виплату порноакторці Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним.
- За останньою справою суд присяжних визнав винним Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення. Справа стосується фінансових махінацій. Тепер йому загрожує до 4 років увʼязнення, однак Республіканська партія все одно буде висувати його кандидатом у президенти.