Суд штату Джорджія відклав розгляд справи про втручання Дональда Трампа у вибори

Суд американського штату Джорджія офіційно призупинив розгляд справи проти експрезидента Дональда Трампа про ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті у 2020 році.

Про це повідомляє MSNBC.

Справу призупинили на час, поки розглядається питання про усунення окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс в апеляційному суді. Раніше суд призначав орієнтовну дату слухання апеляції на жовтень. Призупинення справи означає, що до президентських виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата від Республіканської партії не відбудеться.