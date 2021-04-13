The Guardian: Политики мира используют лазейки в Facebook для манипуляций, и компания иногда это игнорирует

Компания Facebook неоднократно позволяла мировым лидерам и политикам использовать свою соцсеть для обмана общественности и преследования оппонентов, зная об их планах. Руководство платформы допускало серьезные злоупотребления, и не предпринимало никаких мер против нарушителей, либо реагировало слишком долго.

Согласно внутренним документам Facebook, которые оказались в распоряжении редакции, компания быстро реагировала на политические манипуляции в США, Тайване, Южной Корее и Польше, однако игнорировала те, что происходили в Афганистане, Ираке, Монголии и большинстве стран Латинской Америки.

По данным бывшей сотрудницы аналитического отдела компании Софи Чжан, Facebook не реагировала на злоупотребления своей соцсетью в этих странах, поскольку не считала их достаточным пиар-риском, хотя обещала бороться с государственными манипуляциями с 2016 года, когда платформу атаковали российские тролли для влияния на ход выборов президента.

Facebook получала доказательства злоупотреблений со стороны политических лидеров во многих странах мира, однако не предпринимала своевременных мер. Чжан уволили в 2020 году, и она опубликовала прощальное письмо к сотрудникам, где заявила, что у них всех, как и у нее самой, «руки в крови».

«У Facebook нет серьезного стимула заниматься этим, кроме страха, что что-то может просочиться и наделать шума, что я и делаю», — сказала Чжан.

В пресс-службе компании заявили, что не согласны с подобной характеристикой со стороны своей бывшей сотрудницы, поскольку Facebook настойчиво борется с политическими злоупотреблениями на своей платформе. При этом с фактическими утверждениями Чжан не спорили.