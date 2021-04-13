The Guardian: Политики мира используют лазейки в Facebook для манипуляций, и компания иногда это игнорирует

Компания Facebook неоднократно позволяла мировым лидерам и политикам использовать свою соцсеть для обмана общественности и преследования оппонентов, зная об их планах. Руководство платформы допускало серьезные злоупотребления, и не предпринимало никаких мер против нарушителей, либо реагировало слишком долго.
Об этом говорится в расследовании The Guardian.
Согласно внутренним документам Facebook, которые оказались в распоряжении редакции, компания быстро реагировала на политические манипуляции в США, Тайване, Южной Корее и Польше, однако игнорировала те, что происходили в Афганистане, Ираке, Монголии и большинстве стран Латинской Америки.
По данным бывшей сотрудницы аналитического отдела компании Софи Чжан, Facebook не реагировала на злоупотребления своей соцсетью в этих странах, поскольку не считала их достаточным пиар-риском, хотя обещала бороться с государственными манипуляциями с 2016 года, когда платформу атаковали российские тролли для влияния на ход выборов президента.
Facebook получала доказательства злоупотреблений со стороны политических лидеров во многих странах мира, однако не предпринимала своевременных мер. Чжан уволили в 2020 году, и она опубликовала прощальное письмо к сотрудникам, где заявила, что у них всех, как и у нее самой, «руки в крови».
«У Facebook нет серьезного стимула заниматься этим, кроме страха, что что-то может просочиться и наделать шума, что я и делаю», — сказала Чжан.
В пресс-службе компании заявили, что не согласны с подобной характеристикой со стороны своей бывшей сотрудницы, поскольку Facebook настойчиво борется с политическими злоупотреблениями на своей платформе. При этом с фактическими утверждениями Чжан не спорили.
Отмечается, что соцсеть Facebook имеет 2,8 млрд пользователей и играет доминирующую роль в формировании политической повестки почти во всех странах мира, и ее методами можно манипулировать для искажения публичной дискуссии. В частности используют накрутку лайков, комментариев, шеров и т. п. с привлечением фейковых или взломанных аккаунтов. Это может привести к формированию определенного общественного мнения о политиках и их оппонентах.
Чжан работала в компании с 2018 года в отделе по борьбе с фальшивой вовлеченностью, и обнаружила, что больше всего злоупотреблений связанны с публикациями компаний и политиков. Наиболее ярким примером стал президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, которого обслуживало до 90% от всех накрученных лайков, комментариев и т. п.
Такое злоупотребление стало возможным благодаря лазейке в правилах Facebook, когда запрещается создавать фейковые аккаунты, однако не запрещается в этих же целях использовать страницы (паблики), которые могут заменять индивидуальные учетные записи.
Сейчас эта лазейка до сих пор работает, и ее, вероятно, использует правящая партия Азербайджана для травли оппозиционных политиков и СМИ. С 2016 года Facebook активно разоблачает манипуляции, однако имеет очень избирательный подход. В частности, случаи злоупотреблений в Гондурасе и Азербайджане игнорировали, несмотря на наличие доказательств.
В результате на борьбу с фальшивой вовлеченностью в этих странах потратили около года из-за того, что обнаружение угроз в других странах было приоритетным — в частности, на злоупотребления соцсетью в Южной Корее, Тайване, Италии, Польше и Украине реагировали быстрее. Аналитики провели расследование и удалили фейковые аккаунты.
Для сравнения, в 2020 году на фальшивую вовлеченность со страницей тогдашнего президента США Дональда Трампа отреагировали мгновенно, однако расследование злоупотреблений на Филиппинах откладывали на несколько месяцев. Злоупотребления в Албании расследовали, установили причастных в правительстве, однако мер не предприняли, а в Боливии — полностью проигнорировали.
Манипуляции в Тунисе, где проходили выборы, и в Монголии, где продолжался конституционный кризис, также проигнорировали.
Чжан считает, что компания очень неохотно наказывает влиятельных политиков, и последствия за злоупотребление для них — слишком мягкие. Бывшая сотрудница Facebook сравнивает фальшивую вовлеченность в соцсети с грабежом банка.
«Допустим, что наказание за успешное ограбление банка состоит в том, что инструменты для грабежа конфискуют, а в газетах напишут: «Мы схватили этого человека на ограблении банка. Он не должен так делать». То же самое происходит и в Facebook. И случилось то, что многие президенты иностранных государств решили, что вовлечение стоит риска. По этой аналогии деньги уже были потрачены. Их нельзя забрать назад», — подчеркнула Чжан.
- В июне 2020 года менеджеры Facebook раскритиковали Цукерберга за его нежелание реагировать на посты Дональда Трампа об угрозах отправить Национальную гвардию, чтобы подавить протесты Black Lives Matter. Десятки работников Facebook объявили забастовку. Позже из компании уволили программиста, который утверждал, что посты президента нарушают правила сообщества.
- В декабря 2020 года в Facebook и Instagram удалили десятки учетных записей, страниц и групп, связанных с партией «Европейская солидарность» и общественными организациями «Справа громад» и «Антикоррупционный блокпост». Эти профили были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю аудиторию для «манипулирования общественной дискуссией». Ранее Facebook разоблачила в Украине сеть ботов, связанных с партией Юлии Тимошенко «Батьківщина».
- Facebook «по причинам безопасности» заблокировала в своей соцсети аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают приближенным к президенту РФ и владельцем «ЧВК Вагнера». Ограничения против бизнесмена ранее вводили за вмешательство в выборы президента США и другую противозаконную деятельность.
- Компания Facebook временно уменьшит выдачу политического контента в своей соцсети для некоторых пользователей из США, Канады, Бразилии и Индонезии, чтобы «снизить градус» политических дискуссий.
- Накануне президентских выборов в США Facebook заблокировала группу поддержки Дональда Трампа, которая становилась все более популярной — каждые 10 секунд к ней присоединялись по тысяче пользователей. Главной причиной беспокойства руководства соцсети стало распространение фейков о фальсификациях на выборах и призывы к насилию.