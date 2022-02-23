Россия согнала к Украине почти весь свой флот — в Черном и Азовском морях 46 боевых кораблей

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Россия развернула в Черном и Азовском морях 46 боевых кораблей из всех флотов РФ, заняв доминирующее положение.

Об этом говорится в материале «Украинской правды» со ссылкой на экспертов Центра оборонных стратегий.

Эксперты напомнили, что под видом военных учений Кремль организовал морскую блокаду Черноморского побережья Украины (с 13 по 19 февраля) и это может повториться. Скопление такого количества кораблей указывает на подготовку к вторжению в Украину.

В ЦОС отмечают, что с начала года в Черном море вообще нет кораблей нечерноморских стран НАТО, что очень нетипично.

Кроме этого, РФ разместила в Средиземном море 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов. Там находятся два ракетных крейсера, семь ракетных кораблей и две ракетные подводные лодки. У этой группы есть гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые в РФ называют «убийцами авианосцев».

Такого наращивания сил не видели со времен распада СССР.