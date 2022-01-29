Венгрия не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО на фоне угрозы российского вторжения в Украину
- Автор:
- Олег Панфилович
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Венгрия заявила, что не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО, несмотря на возможность вторжения России в Украину.
Об этом в комментарии венгерскому InfoRadio заявил министр обороны страны Тибор Бенке.
Он уверен, что ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО. Бенке также отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на Украину.
24 января стало известно, что страны НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе. А перед этим американская газета The New York Times писала, что Байден может отправить в страны Восточной Европы тысячи американских военных, позже он подтвердил это сам.
Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.
- Вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия опрокидывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали у границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть после 20 февраля по окончанию Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.