Венгрия не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО на фоне угрозы российского вторжения в Украину

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Венгрия заявила, что не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО, несмотря на возможность вторжения России в Украину.

Об этом в комментарии венгерскому InfoRadio заявил министр обороны страны Тибор Бенке.

Он уверен, что ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО. Бенке также отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на Украину.

24 января стало известно, что страны НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе. А перед этим американская газета The New York Times писала, что Байден может отправить в страны Восточной Европы тысячи американских военных, позже он подтвердил это сам.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.