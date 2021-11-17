Лагерь мигрантов на границе Польши опустел. Людей увели в сопровождении беларусских силовиков

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Пограничная служба Польши сообщила, что мигранты из стран Ближнего Востока, которые неделю находились у беларусского погранперехода «Брузги», уходят в сопровождении силовиков Беларуси.

Служба опубликовала видеозаписи, на которых видно, как люди собирают палатки, покидают стихийный лагерь и колоннами уходят. Также пустеет польский пункт пропуска «Кузьница», который 16 ноября пытались штурмовать.

Польская сторона отмечает, что на границу прибыли автобусы, которые забирают мигрантов, но куда — неизвестно.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в эфире TV Republika заявил, что режим Александра Лукашенко «проиграл пограничное сражение».