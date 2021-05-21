Медведчук отвергает обвинения в пророссийскости. К суду стянули молодых людей, которых Кива называет «членами антифашистского движения»
- Автор:
- Виктория Мартынюк
- Дата:
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УНИАН
Нардеп «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, отрицает обвинения в пророссийскости и заявляет о политической подоплеке подозрений, выдвинутых в его адрес.
Об этом он сказал в Киевском апелляционном суде при рассмотрении апелляционной жалобы на домашний арест, цитирует Интерфакс-Украина.
Медведчук просит суд отменить избранную ему ранее меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Он вновь подчеркнул, что считает уголовное преследование «политически мотивированным», поскольку партия, которую он представляет, выступает против политического курса действующей власти.
«Обвинение в так называемой пророссийскости я полностью отрицаю, поскольку наша партия получила миллионы голосов на выборах [...] Это дает нам право как второй на сегодня партии в парламенте отстаивать интересы. Никакие обвинения в пророссийскости или другие ничтожные ярлыки, которые пытаются навешать другие политические силы, в частности национал-радикалы, не могут восприниматься как незаконные и мешающие действующему курсу власти», — заявил Медведчук.
Тем временем под судом, где рассматривается апелляция, собрались несколько десятков молодых людей в черной одежде. Они также присутствовали и 13 мая возле Печерского райсуда Киева, который избирал меру пресечения для Медведчука. Тогда молодые люди становились в живые цепи и препятствовали работе журналистов.
Соратник Медведчука Илья Кива заявил, что это члены организации «Патриоты за жизнь», которые разделяют принципы ОПзЖ. «Это граждане Украины, которые на сегодняшний день разделяют наши принципы, идеологию и желание сделать нашу страну независимой и сильной державой. Это члены организации «Патриоты за жизнь» — антифашистского движения, действия и желания которых направлены очистить нашу родину от грязи», — сказал Кива.
Позже под суд также пришли представители ВО «Свобода». За порядком следят правоохранители.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, вновь заявила о «политической мести и расправе». Нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться он не собирается.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении.
- 13 мая Медведчуку избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.