«Ракета розчинилася, як сіль у воді». ХАМАС не надав доказів ракетного удару Ізраїлю по лікарні в Газі

Підконтрольне палестинському руху ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя 17 жовтня заявило про авіаудар по лікарні Ахлі-Араб у місті Газа, звинувачуючи в цьому Ізраїль. Однак ХАМАС досі не надав доказів причетності ЦАХАЛ до інциденту, пише газета The New York Times. Ізраїльська сторона заперечила свою причетність.

«Ракета розчинилася, як сіль у воді. Вона випарувалася. Нічого не залишилося», — заявив журналістам NYT високопосадовець ХАМАС Газі Гамад.

Спочатку ХАМАС поширював інформацію про кількість загиблих від 500 до 833, а потім зупинився на цифрі 471 загиблий. Підконтрольне руху МОЗ також відмовилося оприлюднити додаткові подробиці про цих жертв, а тим часом усі сліди ракети нібито зникли з місця вибуху, через що неможливо встановити її походження. Пізніше виявилося, що місце удару — не лікарня, а автостоянка біля неї.