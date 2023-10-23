«Ракета розчинилася, як сіль у воді». ХАМАС не надав доказів ракетного удару Ізраїлю по лікарні в Газі

Підконтрольне палестинському руху ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя 17 жовтня заявило про авіаудар по лікарні Ахлі-Араб у місті Газа, звинувачуючи в цьому Ізраїль. Однак ХАМАС досі не надав доказів причетності ЦАХАЛ до інциденту, пише газета The New York Times. Ізраїльська сторона заперечила свою причетність.
«Ракета розчинилася, як сіль у воді. Вона випарувалася. Нічого не залишилося», — заявив журналістам NYT високопосадовець ХАМАС Газі Гамад.
Спочатку ХАМАС поширював інформацію про кількість загиблих від 500 до 833, а потім зупинився на цифрі 471 загиблий. Підконтрольне руху МОЗ також відмовилося оприлюднити додаткові подробиці про цих жертв, а тим часом усі сліди ракети нібито зникли з місця вибуху, через що неможливо встановити її походження. Пізніше виявилося, що місце удару — не лікарня, а автостоянка біля неї.
Ізраїль посилаючись на розвіддані й відеозаписи неба над Газою в той час, заявив, що по лікарняній автостоянці вдарила палестинська ракета, яка вийшла з ладу. Ізраїльські військові кажуть, що ракету запустив «Ісламський джихад». ЦАХАЛ також заявляв, що палестинські бойовики помилково випустили понад 550 ракет по своїй території починаючи з 7 жовтня. Президент США Джо Байден заявив, що вважає правдивою ізраїльську версію про вибух у лікарні Аль-Ахлі.
- 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Станом на 23 жовтня Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в секторі Гази. Ізраїльська сторона заявляє про майже 1 500 загиблих своїх громадян, ХАМАС — про майже 5 тисяч загиблих палестинців. Також у цій війні загинули 18 українців.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази для «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема через несприятливу погоду.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 22 жовтня заявив, що майбутній наземний наступ у секторі Гази може тривати три місяці, «але він стане останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС».