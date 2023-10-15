NYT: Ізраїль відклав наземну операцію в секторі Гази через хмарну погоду

Ізраїль мав розпочати наземну операцію в секторі Гази цими вихідними, проте відклав її на кілька днів, зокрема через несприятливу погоду.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ.

Співрозмовники кажуть, що хмарна погода могла б ускладнити роботу ізраїльським пілотам і операторам дронів, які мають підтримувати наземну операцію з повітря.

Ізраїль планує задіяти в операції десятки тисяч солдатів сухопутних військ, саперів, спецпризначенців, танки, артилерію та авіацію. Мета — ліквідувати вище політичне та військове керівництво ХАМАС, а також взяти під контроль частину сектора Гази.

Через підготовку до операції ЦАХАЛ закликав 1,1 мільйона палестинців евакуюватися на південь. В ООН вважають, що неможливо провести таку евакуацію «без руйнівних гуманітарних наслідків».