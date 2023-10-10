Ізраїль продовжує авіаатаки на сектор Гази. ХАМАС відмовляється від перемовин про обмін заручниками, доки війна

Ізраїль продовжує серію масованих авіаатак на сектор Гази. ЦАХАЛ заявляє, що бʼє по інфраструктурі ХАМАС, зокрема по складах із боєприпасами та командних штабах, а також повідомляє про ліквідацію міністра економіки руху ХАМАС Джавада Абу Шамала.

Також Армія оборони Ізраїлю привезла міжнародних журналістів у кібуц Кфар-Азза неподалік кордону, де бойовики вбили близько 70 жителів. «Це не війна, це не поле битви, це різанина. Ви бачите немовлят, їхніх матерів та батьків, у їхніх спальнях та в їхніх захищених кімнатах, і як їх убивали терористи — це не війна. Це те, чого я ніколи в житті не бачив», — розповів генерал-майор ЦАХАЛ Ітай Верув.

Тим часом глава ХАМАС Ісмаїл Ганія каже, що питання обміну полоненими буде вирішено лише після закінчення війни. Також ХАМАС погрожує ізраїльському місту Ашкелон, що поблизу Гази, масованим ракетним обстрілом і закликає мешканців залишити будинки до 17:00.

Палестинець несе тіло дитини, яка загинула під час нічного обстрілу Гази, 10 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомляє, що станом на 13:30 вівторка 10 жовтня у країні 900 загиблих і 2 806 поранених. Палестина повідомляє про 770 загиблих і понад 4 000 поранених людей.

Комісія ООН заявляє про «явні докази» воєнних злочинів у Газі та Ізраїлі, включаючи напади на цивільних.

«Повідомлення про те, що озброєні групи з Гази розстріляли сотні неозброєних мирних жителів, є огидними, і з ними не можна миритися. Взяття цивільних у заручники та використання їх як живих щитів є воєнними злочинами», — заявила Міжнародна слідча комісія ООН.

Комісія також заявила, що «серйозно стурбована останньою атакою Ізраїлю на Газу та оголошенням Ізраїлю про повну облогу Гази, що передбачає припинення постачання води, їжі, електроенергії та палива».