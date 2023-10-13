В Ізраїлі загинули 12 українців, 8 вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в посольстві України в Ізраїлі.

12 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомляв, що семеро українців загинули в Ізраїлі, девʼятеро — поранені.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 1 800. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.

ЦАХАЛ готується до наземного вторгнення в сектор Гази. Армія Ізраїлю попередила ООН, що понад мільйон палестинців з півночі сектора Гази мають переселитися на південь за 24 години. В ООН вважають це неможливим.

Гуманітарна криза в Газі поглиблюється. За даними ООН, внаслідок ізраїльських авіаударів 423 000 людей були змушені покинути свої домівки

ХАМАС стверджує, що 13 жовтня випустив 150 ракет по Ашкелоні на півдні Ізраїлю та 250 ракет по північних регіонах країни. Про жертви не повідомляють.

На Західному березі річки Йордан ізраїльські поселенці нападають на арабів, повідомляє Times of Israel.

До Ізраїлю прибули президенти Європейської комісії та Європарламенту Урсула фон дер Ляєн і Роберта Мецола, а також міністр оборони США Ллойд Остін.

ХАМАС оголосив пʼятницю, 13 жовтня, «всесвітнім днем джихаду». Уродженець Чечні атакував школу у Франції та вбив вчителя. У Пекіні невідомий напав із ножем на співробітника посольства Ізраїлю.